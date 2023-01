MetrôRio monta esquema especial de funcionamento para os ensaios na Sapucaí - Divulgação

Publicado 12/01/2023 14:33 | Atualizado 12/01/2023 14:38

Rio - Para evitar transtornos e maior comodidade aos passageiros na volta para casa, o MetrôRio montou um esquema especial de funcionamento para os ensaios das escolas de samba no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, na Zona Central do Rio. A partir deste domingo (15), o funcionamento do metrô vai ser estendido nas estações Central e Praça Onze até meia-noite.



As demais estações do sistema metroviário fecharão as portas normalmente, às 23h, como de praxe aos domingos, e depois desse horário, só funcionarão para desembarque.



Aos sábados de ensaios no Sambódromo, o funcionamento do sistema será mantido, das 5h à meia-noite.



Programação dos ensaios



Sábados: as escolas da Série Ouro iniciam as apresentações às 19h, com previsão de término às 23h30.

Domingos: as apresentações do Grupo Especial começam por volta das 20h, com término previsto para as 23h30.