Ex-BBB Gabi Martins leva namorado ao ensaio de rua da Unidos de Vila Isabel

Rio - A ex-BBB Gabi Martins participou do ensaio de rua da escola de samba Unidos de Vila Isabel, que aconteceu na Zona Norte do Rio, na noite desta quarta-feira. A cantora escolheu um modelito cheio de transparências e pedrarias e mostrou seu corpão no local.

Gabi estava acompanhada pelo namorado, o gamer Lincoln Lau, com quem trocou muitos beijos e carinhos durante a noite. Ele pediu Gabi em namoro em dezembro do ano passado, durante uma viagem romântica para Punta Cana, na República Dominicana.

No Carnaval de 2022, Gabi Martins foi muito criticada por sua falta de samba no pé. Desde então, a cantora vem se esforçando para evoluir e fez aulas para não fazer feio na Avenida. "Mais um ensaio lindo da minha @unidosdevilaisabel Eu amo estar junto com a comunidade, me sinto tão bem, sou grata por me acolherem com tanto carinho! Quero muito agradecer ao meu professor @eu_gabrielcastro por toda evolução. Estamos construindo uma história linda de persistência e dedicação. Prometo estar cada vez melhor. Obrigada minha Vila, as passistas, as musas, a rainha @sabrinasato e a toda organização por acreditarem em mim de novo", disse a ex-BBB em postagem feita em dezembro de 2022.

