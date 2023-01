Viviane Araújo samba muito em ensaio de rua do Salgueiro

Rio - Viviane Araújo, de 47 anos, mostrou muito samba no pé no ensaio de rua do Salgueiro, que aconteceu na Zona Norte do Rio, na noite desta quinta-feira. Com um vestido curtinho e brilhoso, a Rainha de Bateria da agremiação exibiu o corpão em forma. Na ocasião, a mulher de Guilherme Militão e mamãe de Joaquim, de quatro meses, também deu um show de simpatia.

Neste ano, o Salgueiro leva para a Marquês de Sapucaí o enredo "Delírios de um paraíso vermelho", desenvolvido pelo carnavalesco Edson Pereira. A vermelho e branco será a penúltima escola de samba a desfilar na Sapucaí, no domingo de Carnaval, dia 19 de fevereiro.

