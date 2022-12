Ludmilla - Reprodução/Instagram

Publicado 31/12/2022 05:00

Rio - A cantora Ludmilla, de 27 anos, não podia estar mais realizada profissionalmente. Com dez anos de carreira, a artista fez história em 2022 e alcançou resultados inimagináveis. Em apenas um ano, ela foi técnica do "The Voice Brasil", da TV Globo, se tornou a primeira artista negra da América do Sul a ultrapassar 2 bilhões de streams no Spotify, gravou o “Numanice #2 Ao Vivo”, lotou a Marquês de Sapucaí com seu show, conquistou seu primeiro Grammy Latino de melhor álbum de pagode/samba, fez um dos shows mais comentados do Rock in Rio e ainda foi anunciada como intérprete Beija-Flor no Carnaval do ano que vem.

"Acho que 2022 foi o ano mais importante da minha carreira. Foi o ano que furei todas as bolhas e, acredito, que também consolidei o meu trabalho. O Rock in Rio foi um show histórico na minha vida. Quanto carinho recebi do público, inesquecível! O Numanice, que só me surpreende e esgota ingressos... Ganhei um Grammy. Nossa! Não poderia estar mais feliz!", comemora a artista.

Ela ainda se diverte ao ser questionada se dá para 2023 ser ainda melhor. "Sempre tem, né? Mas eu não faço o trabalho pautado nisso, faço pensando no que eu gosto e no que eu acho que o público vá gostar, curtir, sabe?! Tem sido assim e vou continuar… se me trouxer mais reconhecimento, vai ser um bônus", destaca ela, que revela como vai curtir o Réveillon. "Vou trabalhar e curtir com a minha família também, claro. Porque sempre que posso, levo eles e este ano não vai ser diferente. Precisamos comemorar esse ano lindo que tivemos e mirar em um 2023 com muita saúde e, se Deus quiser, com ainda mais acontecimentos lindos", deseja.

Após um ano intenso de trabalho, Lud admite que vai tirar alguns dias merecidos de férias. "Sim! Vou tirar um tempinho para descansar, recarregar as energias e voltar com todo o gás e dar continuidade aos trabalhos. Ainda não sei exatamente o que vou fazer, mas sempre que tenho algum tempo livre procuro aproveitar ao máximo", garante. Cheia de gás na volta, a artista adianta alguns planos profissionais para o ano que vem. "Tenho vários! Não posso contar tudo… mas no primeiro semestre vem o tão aguardado álbum, com essa nova era 'pop', que estou colocando entre aspas porque vão ter músicas de diversos ritmos, afinal de contas, a mãe joga nas onze, né?", frisa.

Conquistas pessoais

Com esforço, dedicação e trabalho, a recompensa sempre vem! Neste ano, Ludmilla começou a construir sua casa em um condomínio na Zona Oeste do Rio e comprou um carro avaliado em mais de R$1 milhão. Ela, então, conta se almeja algo mais. "Olha, se eu te disser que não tenho sonhos, vou estar mentindo, basta estar vivo pra isso e eu estou bem viva, graças a Deus! Mas estou em uma época boa, que tenho muito mais a agradecer por tudo o que tenho, quem eu tenho perto de mim e por ter saúde, do que sonhar em ter algo… E tudo o que eu sonho a mais é em trabalho, é pensando na minha família, mas de comprar propriamente algo, não", reflete.

Estreia como intérprete no Carnaval

Após ocupar o cargo de musa no Salgueiro em 2016 e ser destaque em um dos carros da Unidos da Tijuca em 2017, Ludmilla estreia como intérprete da Beija-Flor de Nilópolis no Carnaval do ano que vem, ao lado de Neguinho da Beija-Flor. A cantora confessa que dá um frio na barriga dividir os vocais com o veterano. "Óbvio! O Neguinho! Tem noção? Eu admiro e respeito demais, ele é um ícone do Carnaval, dentre os intérpretes de samba, e eu vou estar ao lado dele, dividindo essa função que é tão importante. Uma verdadeira honra. Estou me preparando para retribuir e representar a escola à altura, me aguardem!".

Baby à vista?

Ludmilla também abre o coração e revela se seremos titios em breve, já que ela e a mulher, Brunna Gonçalves, já manifestaram o desejo se se tornarem mães. "Essas crianças vão ter muitos titios, certeza. Mas ainda não estamos planejando não. 2022 foi de muito trabalho para nós duas e pelo que estou vendo, 2023 vai ser 2022 parte 2", diverte-se.