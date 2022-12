Thiaguinho e Carol Peixinho - Reprodução do Instagram

Thiaguinho e Carol PeixinhoReprodução do Instagram

Publicado 30/12/2022 18:36 | Atualizado 30/12/2022 18:37

O amor está no ar! Thiaguinho não perdeu tempo e postou uma verdadeira declaração de amor para Carol Peixinho nas redes sociais. Bastou a influenciadora digital compartilhar uma sequência de fotos do casal no Instagram, nesta sexta-feira (30), para o cantor compartilhar o mimo: "Amo sua companhia, meu amor", escreveu o artista, seguido de alguns emojis de coração para ilustrar seu comentário romântico.



fotogaleria

As fotos, segundo Carol, foram tiradas na última quinta-feira (29). "De ontem", legendou ela nos cliques em que aparece com um lookinho prateado, sandália rasteira e cabelo preso. Os fãs e admiradores do casal, claro, não perderam tempo em elogiar a dupla. "São muito lindos juntos", reagiu uma fã do cantor ao ver a declaração dele. "Mas eu amo esse casal", escreveu outro, "Lindos demais", escreveu um terceiro.

A dupla está atualmente em Jericoacoara, no Ceará, onde irão passar o Réveillon. Além das fotos em casal, Carol Peixinho também deixou seus seguidores babando ao compartilhar alguns cliques de biquíni, em cenários paradisíacos da localidade. Não precisa nem dizer que a influenciadora e ex-participante dos programas "Big Brother Brasil" e "No Limite", ambos da Globo, exibiu curvas esculturais.