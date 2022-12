Virginia Fonseca e a filha, Maria Flor - Reprodução do Instagram

Virginia Fonseca e a filha, Maria FlorReprodução do Instagram

Publicado 30/12/2022 14:34

Rio - Virginia Fonseca, de 23 anos, dividiu com os fãs uma situação surpreendente nesta sexta-feira. No Instagram Stories, a influenciadora digital contou que sentiu o cheiro do pai, Mário Ferrão, que faleceu aos 72 anos em setembro do ano passado, na filha, Maria Flor, de apenas dois meses. A mulher de Zé Felipe ainda confessou que não é a primeira vez que isso acontece.

"Segundo dia que sinto o cheiro do meu pai na Flor! Quando ela nasceu e hoje fui cheirar a cabecinha dela, está o mesmo cheiro... Não sei o que pode significar, não sei nem se tem relação, mas me fez lembrar muito meu pai e bateu uma saudade de ter ele comigo", escreveu a loira, que também é mamãe de Maria Alice, de um ano.