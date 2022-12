Gloria Groove - Leo Franco / Ag. News

Publicado 30/12/2022 19:12

Rio - Gloria Groove surpreendeu os fãs, nesta sexta-feira, ao lançar o videoclipe da música "Sobrevivi", parceria com Priscilla Alcântara. A novidade chegou para encerrar um ano de conquistas para a cantora, que esteve entre os artistas de maior destaque no Brasil. No Instagram, a drag queen aproveitou para fazer um balanço do período marcante que viveu ao longo de 2022.

"Difícil é falar de 2022 sem se emocionar. Em um ano onde o mundo parecia estar retomando aos poucos a velocidade normal, minha vida mais parecia um foguete que acabara de abandonar o chão: uma gigante embarcação queimando a todo vapor rumo ao desconhecido", começou a artista, na legenda da postagem. "De tanto decolar, velhos sonhos se realizavam e novos ciclos se iniciavam. Tudo num piscar de olhos. Foi neste ano que aprendi duas valiosas lições que levo comigo pra sempre: Sonhar vale muito a pena, e viver é ainda melhor que sonhar", declarou.

Em fevereiro deste ano, Daniel Garcia, mais conhecido como Gloria Groove, lançou seu segundo álbum de estúdio, intitulado "Lady Leste", em referência à região de São Paulo onde nasceu. Colecionando hits como "Vermelho", "Bonekinha" e "Leilão", a drag queen também estreou no Rock In Rio entre as atrações do Palco Sunset e, atualmente, comanda o "Música Boa Ao Vivo", do Multishow.

"É neste momento que agradeço às forças do Universo por me presentearem com a arte, e permitirem que outras vidas se vejam através da minha. Nada é tão gratificante quanto fazer a diferença", continuou Groove. "Valeu, 2022. Foi uma jornada daquelas que muda a vida pra sempre e eu nunca vou te esquecer", completou.

