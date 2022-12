Rafa Kalimann mostra acessório especial nos bastidores da novela 'Vai Na Fé' - Reprodução/Instagram

Publicado 30/12/2022 18:43

Rio - Rafa Kalimann usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para mostrar os bastidores de sua participação na novela "Vai Na Fé", que substituirá "Cara e Coragem" na faixa das 19h da TV Globo. A influenciadora compartilhou um vídeo nos Stories do Instagram em que surge com um colar escrito "EX-BBB", citando o reality show que deu destaque nacional para a mineira, além de ser uma característica de sua personagem na trama de Rosane Svartman.

"Esse é meu, não é da Gisela não", disse Rafa, enquanto ostentava o acessório. Mais tarde, a artista ainda celebrou a oportunidade de se juntar ao elenco do folhetim, que estreia em 16 de janeiro: "É muito legal pensar que a Gisela é uma ex-BBB e eu pude passar por todos os ciclos do 'Big Brother'. Tenho muito orgulho de ter feito o 'BBB'. Inscrita em 2013, convidada em 2019, camarote em 2020, apresentei em 2022 e represento em 2023. Acho que não tem mais o que fazer (risos), passei por todas as áreas do 'Big Brother'", brincou ela.

Depois de estrear como atriz na série "Rensga Hits", do Globoplay, Kalimann se prepara para atuar em sua primeira novela da TV Globo. A influenciadora digital dará vida à Gisela, uma ex-participante do "Big Brother Brasil", em sua participação em "Vai na Fé". No folhetim de Rosane Svartman, ela contracenará com o namorado, José Loreto, e a atriz Renata Sorrah. Na trama, a personagem participa de uma armação para cima de Lui Lorenzo (Loreto), um cantor pop.