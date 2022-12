Alanis Guillen agradece sucesso de sua personagem, Juma Marruá, no remake de ’Pantanal’ - Divulgação/TV Globo

Publicado 30/12/2022 14:11 | Atualizado 30/12/2022 14:12

Rio - A atriz Alanis Guillen, de 24 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para agradecer o sucesso conquistado ao interpretar a personagem Juma Marruá, no remake de "Pantanal", da TV Globo. No Instagram, a artista escreveu um longo texto a fim de celebrar as conquistas de sua carreira no ano de 2022.

"Juma me transbordou. Evoquei lugares em mim até então desconhecidos. Agucei os sentidos para ouvir as entranhas. Estava lá", iniciou a jovem na legenda do post.

"Ofício de devoção e sacrifício - no melhor sentido destas palavras. Atravessamos mundos e corpos. Deixamos muitas coisas em segundo plano para viver uma aventura que não é só nossa, é - até mais - para os outros. Fazer arte nesse país é missão. 'Pantanal' fez magia num ano em que estávamos todos já muito desgastados. Reaproximou. Reconfortou. Reativou a base das relações: amor e atravessamento. Termino esse ano feliz e abraçada. Grata por tudo, cada segundo e cada troca", ponderou Alanis.



"Um agradecimento profundo a todos que assistiram, aos amigos e familiares pela força e compreensão, ao Benedito por ter criado esse 'Pantanal', ao Bruno pela coragem de reapresentar esse 'Pantanal', ao Papinha pela sensibilidade e direção primorosa, ao Gustavo por chegar e assumir tudo com admirável sabedoria, a toda equipe (maquinário, iluminação, assistências, figurino, caracterização, preparação, produção, médicos, motoristas e tantos) que fez tudo isso ser brilhantemente possível; aos meus colegas atrizes e atores de cena que estavam sempre de mãos dadas, pés e corações firmes nesse propósito, ao Pantanal e toda sua vastidão de mistérios, e todos pantaneiros e sul-mato-grossenses que nos receberam tão bem. Viva a arte do fazer juntos", finalizou a atriz.

