Humberto Carrão, Regina Casé e Thales Junqueira viajaram juntos a Salvador, na Bahia - Reprodução/Instagram

Humberto Carrão, Regina Casé e Thales Junqueira viajaram juntos a Salvador, na BahiaReprodução/Instagram

Publicado 30/12/2022 16:22

Rio - Os boatos de que Humberto Carrão estaria namorando o produtor Thales Junqueira tiveram vida curta. Nesta sexta-feira, a assessoria do ator de "Todas As Flores" negou o romance e classificou a informação como "totalmente equivocada". O diretor de arte também esclareceu a confusão feita por seguidores, após publicar uma foto com o global e chamar Regina Casé de "cupida".

fotogaleria

"Não, claro que não estamos namorando. Somos amigos", declarou Thales, ao site 'Hugo Gloss'. Ele ainda explicou a legenda que utilizou na postagem feita através do Instagram, em que posa ao lado de Humberto e Regina, na companhia de Caetano Veloso. "A expressão 'cupida' é porque foi a Regina que apresentou a gente pro Caetano", esclareceu.

Os rumores de que Humberto e Thales teriam engatado em um relacionamento amoroso ganharam força com as mensagens carinhosas que os dois já haviam trocado nas redes sociais. Recentemente, o artista postou uma foto sua ao lado do produtor na Marquês de Sapucaí e escreveu: "Viva, meu amor". Além disso, em agosto, Thales celebrou o aniversário de Humberto com uma declaração nas redes sociais: "Mirucho, meu amor, feliz aniversário! Que todas as coisas sejam belas! Te amo demais, amigo!", disse ele, que trabalhou em filmes como "Meu Nome é Gal", "Bacurau" e "Que Horas Ela Volta?", longa estrelado por Casé.

Humberto Carrão atualizou o estado civil para solteiro em julho deste ano, quando chegou o fim o casamento com a atriz Chandelly Braz. Os dois estavam juntos há 10 anos, desde que se conheceram durante as gravações da novela "Cheias de Charme", da TV Globo.