Anitta mostra a perna com machucados e diz que tentou separar briga de cachorrosReprodução/Instagram

Publicado 30/12/2022 19:41

Rio - Anitta preocupou fãs, nesta sexta-feira, ao postar fotos de sua perna com hematomas. Nos Stories do Instagram, a cantora de 29 anos explicou que se machucou e levou mordidas na região do joelho ao tentar separar uma briga de seus cachorros.

"Meus cachorros brigaram por ciúme de mim. Tentei separar... sobrou pra mim. Feliz 2023", ironizou a Poderosa. Em seguida, a artista ainda compartilhou fotos dos dois bichinhos responsáveis pelos machucados.

