Publicado 30/12/2022 17:59 | Atualizado 30/12/2022 18:05

O fim de ano segue animado para Julette. Tanto que, depois de curtir uma super festa com direito a show de Silva, a cantora e ex-BBB segue renovando o bronzeado em dias de lazer com amigos em Serrambi, em Pernambuco. No Instagram, a artista compartilhou uma sequência de fotos, nesta sexta-feira (30), em que aparece ao lado de nomes como Bianca Andrade, a Boca Rosa, João Guilherme e muitos outros.

"Nossa comunidade hippie", legendou a estrela paraibana, de 33 anos, sobre o grupo. Os influenciadores Thaynara OG e Vittor Fernando também aparecem na foto junto à Juliette. Já nos comentários, Thaynara corrigiu, em tom de brincadeira, a amiga. "A casa dos cansados e viciados em bem-estar", escreveu. Já João Guilherme usou um emoji de coração para reagir ao post da ex-BBB. Parece que o clima é de pura diversão.



Se não bastasse, Juliette ainda aproveitou para mostrar suas curvas esculturais ao posar de biquíni à beira da piscina. A influenciadora tem encantado fãs, os Cactos, posando em locais deslumbrantes e, de quebra, mostrando que está em plena forma. Vale destacar que ela segue ainda trabalhando em seu segundo registro musical, após o lançamento de seu primeiro EP. Tudo indica que 2023 vem com muitas novidades!