Pedro Scooby e Cintia Dicker deram unfollow em Luana Piovani após briga nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Publicado 30/12/2022 13:57

Rio - Pedro Scooby e Cintia Dicker tomaram uma atitude drástica após uma nova polêmica com Luana Piovani . Nesta sexta-feira, internautas perceberam que o surfista e a modelo deixaram de seguir o perfil da atriz no Instagram. Até o momento, a ex-global não devolveu a ação e continua seguindo o atleta e sua atual mulher, que deu à luz Aurora, primeira filha do casal, na última terça-feira

O "unfollow" veio depois de Luana detonar Scooby em postagens nas redes sociais, citando atritos na criação dos filhos Dom, de 10 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 7, frutos do antigo casamento com o ex-BBB. Na terça-feira, a loira desabafou sobre a reação do surfista após ela pedir a senha dos celulares que as crianças ganharam no Natal, para monitorar o conteúdo consumido pelos herdeiros. "Ele não me respeita", disse a artista, na ocasião.