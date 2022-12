Lorena Carvalho e o ex-marido, Lucas Lucco - Reprodução

Lorena Carvalho e o ex-marido, Lucas Lucco Reprodução

Publicado 30/12/2022 12:57 | Atualizado 30/12/2022 12:59

Rio - Lucas Lucco, de 31 anos, abriu o coração durante um bate-papo com os internautas na noite desta quinta-feira. O cantor revelou que pensa muito em Lorena Carvalho, sua ex-mulher, ao responder a pergunta de um internauta através do Instagram Stories. Os dois, que são papais de Lucca, de 1 ano e 9 meses, anunciaram o término do relacionamento em março.

"Você ainda pensa em Lorena?", questionou uma internauta. "Claro, penso muito. Ela é mãe do meu filho lindo. E uma mãe incrível...", admitiu Lucas.