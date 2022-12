Mariana Bridi relata perrengues de final de ano - Reprodução / Instagram

Publicado 30/12/2022 13:36 | Atualizado 30/12/2022 13:39

Rio - Mariana Bridi, de 38 anos, usou as redes sociais para dividir um perrengue e ironizar o fim do ano de 2022. No Instagram, a influenciadora, que se divorciou recentemente do ator Rafael Cardoso, contou que ficará sem energia elétrica em casa até às 15h desta sexta-feira.

"2022 maravilhoso entregando tudo até o final. Bom dia, gente! Estamos sem luz até três horas da tarde. Vem 2023!", brincou a influencer nos stories enquanto filmava o filho caçula, Valentim, de 4 anos. "Agora vamos arrumar atividades para cansar eles do tédio de chuva sem luz", acrescentou ela, que com Rafael, também é mãe de Aurora, de 7.

No início do mês de dezembro, Mariana anunciou que ela e o ator não estavam mais juntos. "Nos últimos dias eu estava digerindo a situação que estou vivendo, e não gostaria de ter que falar neste momento tão íntimo. Mas como a informação tornou-se pública, em respeito às pessoas que me acompanham, eu confirmo que depois de 15 anos de casamento, Rafael Cardoso e eu não somos mais um casal", escreveu, na época.