Fátima Bernardes assumiu o comando do 'The Voice Brasil'Globo/João Cotta

Publicado 30/12/2022 12:58

Rio - Fátima Bernardes usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para comemorar o fim de sua primeira temporada como apresentadora do "The Voice Brasil", da TV Globo. Em postagem no Instagram, a jornalista agradeceu o apoio que recebeu do público e refletiu sobre os momentos que viveu durante as gravações do reality show, que teve Keilla Júnia como a grande vencedora

"Como diz a música, estou me sentindo bem. E feliz por ter terminado minha primeira temporada no 'The Voice Brasil', por ter espalhado amor, por ter conhecido tantos talentos, tantas histórias de vida vitoriosas e por ter feito novos amigos. Já, já, uma retrospectiva dos melhores momentos desse novo desafio. Obrigada pela companhia. Sem vocês não teria a menor graça", declarou a comunicadora, na legenda de um vídeo em que reuniu fotos dos bastidores do programa.

Em julho deste ano, Fátima Bernardes se despediu do "Encontro" após dez anos no comando da atração matinal. A jornalista, que também já apresentou o "Jornal Nacional", explicou que decidiu se aventurar no entretenimento da TV Globo em busca de mudança. "É muito diferente de tudo que eu já fiz. Se antes a minha grande dificuldade era administrar o tempo de um programa ao vivo, agora é fazer um programa que tem um formato, um lugar no coração do público e que tem, por minha parte, a expectativa de poder ser eu mesma ali", comentou ela, antes da estreia no "The Voice Brasil".

