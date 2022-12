Keilla Júnia vence o The Voice Brasil - Ellen Soares/ Gshow

Publicado 30/12/2022 07:39

Rio - Keilla Júnia, de 18 anos, é a vencedora da 11ª edição do "The Voice Brasil", da TV Globo, e conquistou o prêmio de R$ 500 mil e um contrato com a Universal Music. A cantora recebeu 51,78% dos votos do público, na noite desta quinta-feira, e, com a vitória, também deu o título de heptacampeão do reality musical a Michel Teló, seu técnico. A mineira disputou a final com Mila Santana (time Gaby Amarantos), Bell Lins (time Iza), Juceir Jr (time Lulu Santos).

"Eu quero agradecer a todos que me apoiaram. Sem Deus, sem minha família, sem meus amigos eu não estaria aqui. E também ao Teló. Veio o hepta, não é?", brincou Keilla.

Dona de uma voz potente, Keilla cantou "I Will Always Love You", de Whitney Houston, em sua primeira apresentação e foi elogiada por Teló. "É muito dom". Momentos depois, ela voltou ao palco e emocionou os jurados e a plateia com a música "Como é Grande o Meu Amor Por Você" , sucesso de Roberto Carlos.



