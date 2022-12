Jade Picon - Reprodução/Instagram

Publicado 30/12/2022 07:00

Rio - Depois de um 2022 conturbado, marcado por grandes eventos como as eleições presidenciais no Brasil e a Copa do Mundo do Catar, 2023 está batendo à porta e promete muitas transformações. A taróloga Mística Rodrigues afirma que este ano será regido pela energia 7, que é voltada para a espiritualidade.

"É um ano que tem a numerologia 7 e está voltado para as transformações, encontros consigo mesmo. Este é um momento de reflexão, de olharmos para nós mesmos. O 7 é um número que tem a ver com a espiritualidade. É um ano em que nós devemos estar voltados para a espiritualidade, meditar, nos reencontrar, pensar positivo e desejar muitas coisas boas", explica a taróloga.

"Haverá, sim, muitas atribulações, muitas novidades, mas uma grande vontade de fazer dar certo. A gente tem que se apegar nessa energia 7, nessa energia de espiritualidade, de transformação e fazer valer a pena. A cor para o ano de 2023 é o lilás, que tem a ver com essa energia de limpeza, de espiritualidade", completa.

A pedido de O DIA, Mística Rodrigues jogou as cartas para alguns famosos. Confira abaixo como será 2023 para as celebridades:

Jade Picon: "A estrela da Jade brilha muito. Ela veio com uma estrela muito grande e poderosa. Tudo aquilo em que ela toca vira ouro. Ela é uma grande guerreira, determinada, sabe o que quer, aonde quer chegar. Jade tem facilidade de se reinventar a todo momento e pode, sim, caso deseje, seguir a carreira de atriz, se aperfeiçoar. Ela vai se dar muito bem. O caminho dela é de muita luz e ascensão. Ela brilha muito".

Luiz Inácio Lula da Silva: "Vejo muitas mudanças no primeiro ano do governo Lula, ele querendo fazer dar certo, querendo ajustar muitas coisas. Vejo muita força de vontade do lado dele, mas ele terá alguns obstáculos por conta do passado, de situações que ele enfrentou, por conta até mesmo de situações em que pessoas podem tentar prejudicá-lo. Há também obstáculos em relação à saúde. Mas há sim uma grande força de vontade para fazer dar certo, para levantar, para trazer esperança, para poder arrumar... É como se ele sentisse que tem um dever com o povo e o dever de melhorar toda essa situação".

Anitta: "Será um ano em que ela vai repensar muitas coisas na vida dela, mas uma coisa que ela jamais pensa em fazer é desistir de algo. Anitta tem uma energia de guerreira, muito voltada para batalhas, para poder alcançar sempre mais. Esse é o objetivo dela, mas sempre com muita coerência, com muito equilíbrio. Ela vai vencer todos os obstáculos com relação a saúde, vai tirar um período para cuidar de si e seguir os próximos passos adiante, sempre com muita objetividade e clareza naquilo que ela realmente quer para a vida dela".

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira: O casal tem muito equilíbrio. Há uma grande cumplicidade entre eles, um grande companheirismo e um encontro. Existe uma grande magia, um grande brilho sobre a energia deles. Muito amor, muita vontade de ambas as partes de fazer dar certo e de viver uma história muito bonita".

Fátima Bernardes: "A Fátima Bernardes traz também muito brilho, muita magia, muita resolução, muitos objetivos, desafios na carreira. E ela com certeza não pretende parar. Fátima quer sempre se reinventar, isso traz gás, energia pra vida dela, tanto pessoal quanto profissional. Sobre o relacionamento com o Túlio Gadelha, eles têm uma grande vontade de ficar juntos, de fazer dar certo. É um relacionamento muito maduro, em que um está ensinando sempre algo ao outro. Existe sim uma grande energia do bem para que eles permaneçam juntos, cada vez mais se reinventando, se aprimorando, se encaixando na vida do outro. No entanto, por motivos de novos ciclos, Túlio e Fátima terão que enfrentar desafios em sua relação. O desgaste virá, e caberá a eles decidir sobre este novo episódio!".

Silvio Santos: "Ele segue afastado, mas sempre de olho em tudo, coordenando tudo, passando o bastão, digamos assim. Não vejo ele à frente. Estará mais resguardado, mais voltado para a família mesmo".

Patrícia Poeta: "Será um ano desafiador, em que ela terá que fazer algumas escolhas. Escolhas essas que chegarão para ela de uma forma que ela não espera. Mas de uma forma em que ela está sempre ali, tentando o seu melhor. Será um ano, sim, de muitos desafios e muitas transformações. E haverá uma grande surpresa na vida pessoal da Patrícia Poeta. Está chegando logo, logo".

Ana Maria Braga: "A Ana Maria tem uma estrela, uma energia no caminho dela de muitas mudanças. Ela vai sempre buscar alcançar o seu melhor desempenho, é isso o que ela faz melhor: estar sempre a altura daquilo que esperam dela. Ela é sim uma excelente profissional, existem sim mudanças, transformações, mas tudo sempre de acordo com aquilo que ela deseja, enquanto ela tiver tendo prazer de realizar".

Wanessa Camargo e Dado Dolabella: "É como se eles tivessem esperado muito tempo para viver esse romance, existia a vontade de estar junto, mas eles não podiam por conta de 'N' situações tanto da parte dele quanto da parte dela. Então, esse é o momento em que eles se reencontraram para se dar mais uma chance. Mas, sendo objetiva com a resposta, não será por muito tempo".

Rafa Kalimann e José Loreto: "É uma relação muito agradável, gostosa, em que eles estão se conhecendo, se valorizando, se amando, querendo fazer dar certo por conta de bagagens que cada um deles carrega. Será um ano de muitos projetos, trabalhos, coisas novas, experimentos, e de fazer valer a pena, tanto pra um quanto pra outro. Um ano de se encaixar na vida um do outro. Existe magia, romance, paixão, vontade de estar junto, prazer... Será um ano de muitos projetos para ambos, tanto no profissional quanto no pessoal".