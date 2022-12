Pelé e Xuxa namoraram na década de 80 - Reprodução

Publicado 29/12/2022 18:25

Rio - Pelé morreu aos 82 anos, nesta quinta-feira, e deixa para trás um legado histórico como o maior jogador de futebol de todos os tempos . Fora dos campos, Edson Arantes do Nascimento também foi craque na sedução ao se relacionar com diversas mulheres ao longo da vida. De celebridades a anônimas, o Atleta do Século colecionou romances divulgados pela mídia e outros não registrados.

Um dos relacionamentos mais famosos do Rei do Futebol foi com a então modelo Xuxa Meneghel, quando o ex-jogador tinha 41 anos de idade e ela, 17. Na autobiografia "Pelé – Minha Vida em Imagens", o mineiro descreveu o namoro de seis anos como "um dos menos felizes". Apesar de longa, a relação foi marcada por traições do mineiro.

"Às vezes, ele chegava com marca de batom. Ele falava: 'essas mulheres ficam querendo agarrar o Pelé'. Eu, com pouca idade, não entendia direito isso. Achava isso normal. Não foi uma tarefa muito fácil dos meus 17 aos meus 23 anos", relembrou Xuxa, em entrevista de abril deste ano. A apresentadora já revelou, em outra ocasião, que o ex-atleta foi contra sua contratação pela TV Globo.

Pelé e Xuxa se conheceram em sessão de fotos para a capa da extinta revista "Manchete", quando o jogador se interessou primeiramente por Luiza Brunet, que também participou do ensaio. "Ele mandou chamar uma morena, uma loira, uma negra e uma ruiva, todas vestidas de dourado. A morena era a Luiza, a loira era eu. Na verdade, ele gostou mais da Luiza, mas ela era casada. Ele saiu com as mãos me tocando. E começaram a falar que a gente estava namorando", contou a Rainha dos Baixinhos ao "Fantástico", em 2012.

Antes do namoro turbulento com a cantora, Edson foi casado com Rosemari de Reis Cholbicon, com quem selou a união aos 26 anos. Entre idas e vindas, os dois ficaram juntos até 1982 e tiveram os filhos Kelly Cistina, Jennifer e Edson, o Edinho, que seguiu carreira no futebol e foi condenado a 33 anos de prisão por lavagem de dinheiro e associação com o tráfico de drogas.

No período em que estava casado com Rosemari, o único tricampeão mundial também viveu uma relação extraconjugal com Anizia Machado, com quem teve uma filha. Ele foi obrigado judicialmente, depois de uma longa batalha, a reconhecer Sandra Regina Machado como sua herdeira. Ela faleceu em 2006, vítima de câncer.

Em abril de 1969, Pelé também se envolveu brevemente com a administradora Lenita Kurtz, quando a Seleção Brasileira viajou a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para a inauguração do estádio Gigante da Beira-Rio. Do caso, nasceu Flavia, que só descobriu ser filha do craque aos 18 anos e foi reconhecida pelo ex-jogador após um teste de DNA.

Outra famosa a se relacionar com o Rei foi a Miss Brasil Flavia Cavalcante, de quem Pelé chegou a ficar noivo, mas o romance não deu certo. O atleta ainda disse em sua biografia ter namorado a modelo Denise Nunes, primeira mulher negra a ser coroada Miss Brasil.

Foi em 1996 que Pelé subiu ao altar pela segunda vez, desta vez, com a cantora gospel Assiria Lemos Seixas. Os dois se separaram em 2008 e tiveram juntos os gêmeos Joshua e Celeste. Quatro anos depois, ele engatou no romance com a empresária Marcia Cibele Aoki, com quem se casou em 2016, aos 75 anos, e que foi sua parceira até o final da vida.