Publicado 29/12/2022 16:53 | Atualizado 29/12/2022 18:36

Rio - A morte de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, abalou fãs de futebol no mundo inteiro, nesta quinta-feira . Nas redes sociais, diversas celebridades manifestaram o pesar com o falecimento do ex-jogador de 82 anos, que estava internado há um mês no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratar complicações de um câncer no cólon.

"É meio inacreditável falar 'O Pelé morreu'", iniciou Ana Maria Braga, em homenagem ao Atleta do Século, no Twitter. "Tanta alegria, tanta vida, tantas comemorações. Não combina. Ele nasceu para a bola. E a bola nasceu para ele. Um talento inigualável que o fez ser o maior jogador da história. Adeus, rei. Meus sentimentos a toda família", completou a apresentadora do "Mais Você".

O ator Marcos Pasquim também foi à plataforma para lamentar a perda do único jogador de futebol que conquistou a Copa do Mundo três vezes. "O futebol perdeu seu Rei, mas o Pelé vai ficar para sempre em nossos corações! Obrigado por tanto", declarou o artista. "Dia triste para o Brasil", disse Caetano Veloso, que escreveu a canção "Love Love Love", inspirado em um discurso do mineiro.

Confira as homenagens dos famosos ao Pelé:

Casimiro: "Descanse em paz, Rei."

Sabrina Sato: "Pelé, sempre Rei!"

Maurício de Sousa: "Pelé, nosso Pelé! Toda vez que uma criança brincar com uma bola lembraremos dele. O amigo, o grande atleta, a personalidade brasileira que amamos está vivo em nossos corações."

Zeca Pagodinho: "Obrigado, Pelé! Por tanta alegria que você nos proporcionou!"

Obrigado, Pelé! Por tanta alegria que você nos proporcionou! Reveja um trechinho do encontro que o Zeca Pagodinho teve com o Rei, nos bastidores de um show em Las Vegas. Na ocasião, Zeca teve a chance de fazer uma homenagem, cantando um samba de Otacílio da Mangueira no camarim. pic.twitter.com/r8Y1CO5cKj — Zeca Pagodinho (@zecapagodinho) December 29, 2022

Sandra Annenberg: "Morreu nosso Rei. Estamos de Luto. Seremos pra sempre seus súditos. Pelé, foi e será pra sempre o melhor! Jamais será reposto. Obrigada por tudo!"

Fátima Bernardes: "O rei do futebol se foi hoje no dia em que costumamos homenagear o passado. Meu #tbt de hoje é do Pelé, o atleta do século XX, o maior embaixador do Brasil. Em qualquer lugar do mundo, ele era reverenciado. Como jogador, foi tricampeão com a seleção brasileira. Tive a chance de trabalhar com ele na Copa de 1994, nos Estados Unidos. Não vou me esquecer da reverência de quem estava no estádio Rose Bowl quando ele chegou à cabine de transmissão da TV Globo. Um orgulho ver um homem preto brasileiro tão adorado e tão respeitado. Meus sentimentos à família, aos amantes do futebol e a todos os brasileiros que hoje estão de luto."

Marcos Mion: "Pelé! Que vida extraordinária! Que Deus conforte a família e amigos. Que benção ter uma vida como essa! Legado eterno!"

Felipe Prior: "Obrigado, Rei Pelé, por levar o nosso futebol para o mundo"

Tiago Leifert: "Somos o país do futebol porque graças a Deus você nasceu aqui. Todos nós jornalistas esportivos devemos nossa carreira ao dia que você resolveu jogar bola e a partir dali inspirou gerações e gerações de fãs e jogadores. Obrigado ao menino que desde os 17 anos só nos deu alegrias e hoje, pela primeira vez, nos faz chorar. De orgulho. Obrigado, Majestade. O Rei está morto, vida longa ao Rei."

Emicida: "Descanse em paz, Rei Pelé."

Lulu Santos: "O nome do Brasil no mundo. Obrigado, Rei Pelé. Descanse em Glória"

Carlinhos Brown: "Minha infância agradecida viu pela lama, viu pela grama, viu a bola pela vida, viu a pele arrepiada, ouviu os batuques do rumpilé, e em tudo isso eu vi Pelé. E continuo sentindo Pelé. O Rei mais legítimo do Brasil. Esse não era só majestade com os pés".

Lúcio Mauro Filho: "Pelé Eterno não é apenas o título de uma cinebiografia, mas sim a definição de um legado, de tudo que representa esse cara para história. (...) Pelé é um ser humano, como todos nós. Com qualidades e defeitos. Estamos todos nesse plano para aprender. Mas como atleta, esse homem foi, é e sempre será um herói! Meus sentimentos à família, amigos e admiradores deste grande atleta! Descansa em paz, Rei Pelé!"