Camila Queiroz levantou suspeitas de gravidez ao posar para fotos com a mão na barriga

Publicado 29/12/2022 14:36

Rio - Camila Queiroz agitou as redes sociais, nesta quinta-feira, ao abrir o álbum de fotos de sua viagem a Trancoso, na Bahia, com o marido, Klebber Toledo. Em algumas das fotos, a atriz de 29 anos posou com a mão na barriga, o que foi suficiente para fãs e amigos da artista suspeitarem de uma possível gravidez.

"Mulher!!! Essas mãos na barriga já tão mexendo com a minha cabeça", comentou Isabella Scherer. "Não me assusta com essa foto, Camila", disparou Jeniffer Nascimento. "Tem um Klebbinho ou Camilinha chegando?", perguntou um seguidor. "Bebê a bordo? Socorro", disse outra internauta. "Impressão minha ou essa mãozinha na barriga tá indicando um baby aí?", apontou uma terceira.

No entanto, a apresentadora do reality "Casamento às Cegas Brasil" foi rápida em se pronunciar sobre a suspeita de que estaria esperando seu primeiro filho com Klebber. "Gente, pelo amor de Deus, é só uma mão na barriga. Eu não tô grávida, não. O povo tá tudo surtando lá no insta", avisou Camila, em postagem no Twitter. "Confesso que me iludi só um pouco mas entendi que é a forma de tirar foto", respondeu uma fã. "Você pode jurar que não está (grávida), mas vai que a sementinha já está aí e você nem está sabendo...", brincou mais uma pessoa.

