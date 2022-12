Raul Gazolla fala sobre os 30 anos do assassinato de Daniella Perez após morte de Guilherme de Pádua - Reprodução / Instagram

Publicado 29/12/2022 14:02

Rio - Raul Gazolla usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para comentar os 30 anos de saudade de Daniella Perez , que foi brutalmente assassinada por Guilherme de Pádua e sua então esposa, Paula Thomaz, em 1992. No Instagram, o artista admitiu que passou a data em "paz", pela primeira vez, após o falecimento do assassino da atriz, que sofreu um infarto fulminante em novembro deste ano.