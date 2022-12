Gizelly Bicalho sofre acidente de carro na Bahia - Reprodução do Instagram

Publicado 29/12/2022 12:58 | Atualizado 29/12/2022 13:18

Rio - Gizelly Bicalho, de 31 anos, contou para os fãs, nesta quinta-feira, que sofreu um acidente de carro em uma estrada próxima ao município de Itamaraju, na Bahia. Ela, que estava acompanhada do namorado, Talles Gripp, e do amigo, Wallace, publicou uma foto do estado do veículo no Instagram, deu detalhes sobre a colisão e afirmou que ninguém se feriu gravemente.

"Mais um livramento de Deus, mais um milagre. Deus é pai! Maria passa na frente e meu anjo da guarda sempre ao lado", começou ela. "Estrada do Prado para Itamaraju, muitos buracos, direção super segura e bem devagar, mas quando estávamos passando nesse buraco, fomos surpreendidos com esse caminhão no nosso fundo, que não conseguiu frear e fomos arremessados, mas ninguém se feriu", destacou a advogada.







Nos stories, Gizelly disse que ficou apenas com dois hematomas na cabeça. "Estamos bem, só fiquei com esse galo na cabeça e um aqui (na testa). Deus é pai e deu uma nova chance pra gente viver", afirmou ela, que relembrou um outro acidente de automóvel que sofreu em 2011. "Foi perto da minha casa e estava sem cinto de segurança. Quebrei a clavícula, cinco costelas, uma lesão na coluna e machuquei o pulmão".