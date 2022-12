Juliette sofre queimadura de água-viva - Reprodução

Publicado 29/12/2022 11:32

Rio - Juliette usou as redes sociais, na quarta-feira, para contar aos fãs que sofreu uma queimadura leve ao encostar em uma água-viva. No Instagram, a cantora detalhou o episódio e ainda revelou aos internautas quais medidas tomou para diminuir a ardência do ferimento, que geralmente melhora com urina no local.

"Vocês não sabem da maior. A gente foi tirar umas fotos, eu fui pra beirinha da água e uma água-viva pegou no meu pé. A sorte é que foi só no dedinho, não queimou muito. Mas pense numa dor, nunca tinha me queimado. Ai, Jesus, ai, meu Deus. Ninguém acredita. Foi pouco e ela era bem pequenininha, mas se fosse grande, eu ia ficar só com a queimadura", iniciou a campeã do "BBB 21".

Em seguida, a ex-sister explicou o que fez para que a dor passasse. "Aí, um (diz) 'bota xixi, tem que mijar em cima', e eles parados, tudo parado. Aí, um fazia 'bota vinagre', o outro 'leite', o outro 'clara de ovo', o outro 'cerveja'. E eu 'pega ali alguma coisa, pelo amor de Deus' e o negócio queimando. Aí, só água gelada que aliviou", relembrou. "Dizem que vinagre é melhor. Enfim, botei tudo o que apareceu na hora. Na hora, a pessoa lá na praia ia mijar em cima como? Eu mesma? Mijar nas calças? Não, estou fora", finalizou a artista.