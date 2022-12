Zezé Di Camargo comemora 40 anos da filha, Wanessa - Reprodução / Instagram

Zezé Di Camargo comemora 40 anos da filha, WanessaReprodução / Instagram

Publicado 29/12/2022 09:53 | Atualizado 29/12/2022 09:54

Rio - Zezé Di Camargo usou as redes sociais, na quarta-feira, para celebrar o aniversário de 40 anos da filha, Wanessa Camargo. Na homenagem feita pelo Instagram, o sertanejo publicou uma foto em preto e branco dos dois e afirmou que sente-se orgulhoso de tê-la como filha.

"Hoje o aniversário é seu, mas o presente é nosso. Ter você como filha é um presente que Deus me deu. Minha companheira, confidente, amiga, parceira, tudo!", enalteceu Zezé na legenda do registro. "Motivo de meu orgulho e alegria. Gosto de te dar colo e amo quando ouço você me chamar: pai! Parabéns por ter chegado nessa idade linda! Idade da sabedoria e do equilíbrio. Te amo, minha filha e parabéns sempre!", finalizou o cantor.

Mais cedo, Wanessa também havia usado seu perfil para refletir sobre o aprendizado conquistado com a idade e agradecer pelo carinho dos fãs. "Pra mim, aprender sempre será uma meta. Evoluir a cada dia, evoluir com com cada situação e experiência. Mesmo achando que aos 40 já saberia muito mais do que sei, sinto enorme gratidão por cada um de vocês, pelas suas mensagens e por todo carinho nesse dia tão especial. Espero ter mais 40, 50 anos pra poder continuar vivendo, crescendo e compartilhando a vida com pessoas incríveis", escreveu a artista.

