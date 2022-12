Antonia Morais, Gloria Pires, Cleo e Ana posam de biquíni em cachoeira - Reprodução do Instagram

Antonia Morais, Gloria Pires, Cleo e Ana posam de biquíni em cachoeiraReprodução do Instagram

Publicado 29/12/2022 08:37

Rio - Gloria Pires, de 59 anos, está curtindo os últimos dias de 2022 com a família! Filha da atriz, Cleo compartilhou imagens de um passeio que fez com a mãe e as irmãs, Antonia Morais e Ana Morais, em uma cachoeira, no fim de semana, através do Instagram. As quatro esbanjaram beleza e boa forma ao posarem juntas para uma foto e receberam elogios dos internautas.

fotogaleria

"Nossa Senhora nem dá pra saber quem é mais linda. E este corpo da Glória Pires? Que isso, maravilhosa", afirmou uma usuária da rede social. "Olha o corpaço da Glorinha! Uma deusa com suas deusinhas!", afirmou outro. "DNA de milhões! Lindas", destacou uma terceira pessoa.

Orlando Morais, marido de Gloria, e Leandro D'Lucca, marido de Cleo, também participaram do passeio.