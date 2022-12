Paulo Vieira é vítima de ataque racista - Reprodução do Instagram

Paulo Vieira é vítima de ataque racista Reprodução do Instagram

Publicado 29/12/2022 09:26 | Atualizado 29/12/2022 09:49

Rio - Paulo Vieira, de 30 anos, expôs, através do Twitter, nesta quarta-feira, uma das ameaças que tem recebido após fazer piadas sobre política durante o "Melhores do Ano" no "Domingão com Huck", da TV Globo, no último domingo. Ele também mostrou que tem sido vítima de ataques racistas feitos por internautas e lamentou a situação.

Em um dos prints mostrados pelo humorista, uma pessoa chega a desejar sua morte. "Você tinha que morrer igual a Marielle Franco", vereadora do Rio que foi assassinada em março de 2018, no bairro do Estácio, na Zona Central do Rio. O carro em que a vereadora estava foi atingido por 9 dos 13 tiros disparados.

"São centenas de comentários assim. Fora as ligações pra mim, pra minha equipe, minha família", escreveu o artista, ao mostrar alguns prints.

Ele recebeu o apoio dos fãs através dos comentários e ressaltou que está bem. "E eu estou bem, tá? Sei que isso é só reação ao poder incontestável do humor. Estou forte e cada vez mais certo do meu papel", frisou ele, que pediu ajuda dos internautas. "Podem printar e me mandar os casos mais absurdos que o que eu tenho é advogado".

