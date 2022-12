Lexa e MC Guimê - Reprodução do Instagram

Publicado 29/12/2022 10:52 | Atualizado 29/12/2022 11:05

Rio - Lexa, de 27 anos, abriu o coração e comentou sua reconciliação com MC Guimê em um vídeo publicado no Instagram, na noite desta quarta-feira. Após participar de um ensaio da Unidos da Tijuca, a cantora relembrou a dor da separação durante um bate-papo com os fãs, disse que está feliz em ter seu grande amor de volta e revelou que os dois não estão morando juntos.