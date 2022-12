Fernanda Souza visita Claudia Raia - Reprodução do Instagram

Publicado 29/12/2022 10:19 | Atualizado 29/12/2022 10:24

Rio - Claudia Raia recebeu o carinho de Fernanda Souza, nesta quarta-feira. Grávida de um menino, que se chamará Luca, a atriz de 56 anos mostrou um momento fofo com a 'filha da ficção' em um clique publicado no Instagram Stories. "Visita de filhale com muito amor", escreveu a mulher de Homem Jarbas de Mello na legenda da imagem.