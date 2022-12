Reynaldo Gianecchini celebra 50 anos de idade - Reprodução / Instagram

Reynaldo Gianecchini celebra 50 anos de idadeReprodução / Instagram

Publicado 29/12/2022 12:55

Rio - Reynaldo Gianecchini atualizou seu estado civil e esclareceu os boatos de que estaria vivendo um novo romance. Nesta quarta-feira, o ator de 50 anos foi o primeiro convidado do podcast "Café com Mussi", apresentado pelo ex-BBB Rodrigo Mussi, e abriu o jogo sobre sua vida amorosa.

"Faz nove anos que eu não namoro. Eu gosto da vida de solteiro, não sou uma pessoa que preciso ter alguém. A coisa anda bem sozinha, eu sou muito independente, eu gosto de viajar", declarou o artista. "Gosto de me aprofundar nas coisas, mas ter alguém para casar também é uma delícia. No caso, não tem pintado porque se não bate um monte de coisa, vamos viver as historinhas. Estou super livre", afirmou.

Giane ainda foi sincero ao comentar a fase que tem vivido: "Sou um cara que sou apaixonado pela vida, eu adoro estar apaixonado e com tesão pela vida. Prezo muito os encontros, os encontros sexuais também, mas para se relacionar num nível maior, tem que valer a pena", completou ele.

Recentemente, internautas apontaram que Reynaldo Gianecchini estaria tendo um affair com o médico Wadih Vilela. Os rumores ganharam força após seguidores notarem semelhanças em fotos publicadas pelo ator e pelo modelo, incluindo as imagens de um quarto de hotel em Pinhais, no Paraná. O ex-global foi casado com a apresentadora Marília Gabriela entre 1999 e 2006.