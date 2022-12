Dado Dolabella celebra aniversário de Wanessa Camargo - Reprodução / Instagram

Rio - Dado Dolabella usou as redes sociais, na madrugada desta quinta-feira, para publicar um texto em homenagem ao aniversário da namorada, Wanessa Camargo. No Instagram, o ator não poupou elogios à cantora, que completou 40 anos na quarta.

"Vivendo, cada dia mais, com ela, dona do coração mais puro e generoso, exatamente do tamanho dos seus talentos! Que além de cantar, para quem não sabe, vão muito além: é a mãe mais apaixonada e presente que já vi, animadora de festa, viagens, feiras e até nos perrengues ela tá colocando pra cima, praticamente PHD em psicanálise", iniciou ele na legenda de uma foto em que aparece sorridente ao lado da filha de Zezé Di Camargo.

"Detetive, investigadora profissional com habilidades intergalácticas, dotada de intuição digna de uma vidente, mega organizada e prática, amiga das amigas e dos amigos até debaixo d’água presa em uma âncora, humorista, confidente, conhecimentos astrológicos, espirituais, fisiológicos e agora, também veganos, tem a capacidade com seu jeitinho mais fofo do universo de unir até dois países em guerra, e mais um monte de predicados que não caberia aqui", se derreteu Dado, que reatou o namoro com Wanessa há alguns meses.

"Agradeço ao destino por trazer você de volta. Parabéns, Wanessa. O aniversário é seu, mas sempre quem ganha presente é quem tem sua presença. Me sinto o homem mais sortudo do mundo. Que seu novo ciclo seja que nem você. Te amo. 28.12.2022", finalizou.

