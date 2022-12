Juju Salimeni e Diogo Basaglia estão noivos - Reprodução do Instagram

Juju Salimeni e Diogo Basaglia estão noivosReprodução do Instagram

Publicado 29/12/2022 14:52 | Atualizado 29/12/2022 14:53

Rio - Juju Salimeni, de 36 anos, está noiva! A influenciadora digital foi surpreendida por Diogo Basaglia com um pedido de casamento durante um passeio ao deserto de Dubai, nos Emirados Árabes, nesta quinta-feira. Um vídeo do momento especial foi compartilhado pela ex-panicat no Instagram, nesta quinta-feira. "Eu te disse sim pra essa e todas as outras vidas! Te amo, meu amor. Estamos noivos ", escreveu ela na legenda.

fotogaleria

Amigos e fãs do casal vibraram com a notícia. "Que lindo", reagiu a apresentadora Ana Hickmann. "Que lindos. Parabéns", afirmou Carol Narizinho. "Uau, arrepiei! Parabéns casal. Que Deus abençoe essa união", comentou um internauta. "Caramba, que lindo. Merecem toda felicidade", destacou outro.

Juju e Diogo estão juntos há cerca de um ano. Antes, a musa fitness foi casada com Felipe Franco. O relacionamento chegou ao fim em 2019 após 14 anos.