Livia Nepomuceno ️é vítima de assédio nas redes sociais - Reprodução do Instagram

Livia Nepomuceno ️é vítima de assédio nas redes sociaisReprodução do Instagram

Publicado 30/12/2022 10:44 | Atualizado 30/12/2022 10:44

Rio - Livia Nepomuceno contou para os fãs, nesta quinta-feira, que foi vítima de assédio. A apresentadora da Band expôs a mensagem de um homem dizendo que se masturbou ao vê-la na televisão e lamentou a situação através de uma publicação no Twitter. Ela ainda deixou claro que tomará providências em relação ao caso e reforçou 'que internet não é terra sem lei'.

fotogaleria

"Ninguém deveria ter ler esse tipo de coisa asquerosa, mas é preciso expor essa doença! Porque não sou a única a receber, e isso acaba com o meu dia. Várias vezes pensei em denunciar e recuava! Hoje vai ter briga!! E esse infeliz vai entender que internet não é terra sem lei", afirmou a jornalista.

Ninguém deveria ter ler esse tipo de coisa asquerosa, mas é preciso expor essa doença!!! Pq não sou a única a receber, e isso acaba com o meu dia. Várias vezes pensei em denunciar e recuava!! Hoje vai ter briga!! E esse infeliz vai entender que internet não é terra sem lei. pic.twitter.com/mPDxeMy8hV — Livia Nepomuceno (@livianepomuceno) December 29, 2022

Após o desabafo, Lívia recebeu o apoio dos fãs. "Minha solidariedade por esse tipo de mensagem abjeta que você recebe. Você tá certa em expor, acredito que ele esteja passando vergonha com isso, acho pouco provável que ele se sinta confortável com esse tipo de exposição em família, ou no trabalho por exemplo", disse um. "Complicado demais um cara com esse comportamento...fica bem, Livia. Você é talentosa e tem uma carreira brilhante", afirmou outro. "Força Livia! Denuncia sim! Faz ele responder da justiça", destacou uma terceira pessoa.