Sabrina Sato curte dias de férias na BahiaReprodução do Instagram

Publicado 30/12/2022 11:26 | Atualizado 30/12/2022 11:33

Rio - Sabrina Sato, de 41 anos, voltou a arrancar suspiros dos internautas na manhã desta sexta-feira. A apresentadora publicou uma série de fotos de biquíni no Instagram e esbanjou beleza e boa forma ao usar um modelo com transparência na parte de cima, com um detalhe de cereja. Na legenda, a Japa, que curte os últimos dias do ano na Bahia, brincou: "Cerejas no café da manhã".

Amigos e fãs de Sabrina, claro, teceram vários elogios a ela. "Deusa", afirmou Rafa Kalimann. "Gata demais", disse Didi Wagner. "Mana do céu", reagiu Suzana Pires. "Que corpo, Senhor", opinou um internauta. "Perfeita", comentou outro. "Surra de beleza", frisou uma terceira pessoa.







