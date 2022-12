Sabrina Sato - Reprodução do Instagram

Publicado 28/12/2022 23:15

Uma verdadeira musa! Sabrina Sato dividiu com seus seguidores do Instagram um pouquinho dos dias de férias que curte na Bahia. Numa sequência de fotos deslumbrantes, a apresentadora do GNT mostrou que está aproveitando o melhor que o verão pode proporcionar: biquíni, praia e paisagens incríveis.

Na legenda, a estrela comentou: "Férias da mamãe", escreveu ela, que é mãe da fofíssima Zoe, de 4 anos, fruto da relação de Sabrina com o ator Duda Nagle. Na produção, a apresentadora optou por um biquíni que combina a estampa com seu chapéu. Não precisa nem falar que ela simplesmente arrasou no look, né?!

Na localização, detalhe adicional sobre o destino escolhido: acomodação em Santa Cruz Cabrália, no litoral baiano, no Campo Bahia Hotel Villas Spa. Além dos cliques, Sabrina também abriu um pouquinho dos registros da viagem nos Stories, onde aparece curtindo na piscina com a filha Zoe e em foto poderosa de casal na companhia de Duda Nagle. Um alinda viagem em família de fim de ano!