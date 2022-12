Lore Improta - Reprodução do Instagram

Lore ImprotaReprodução do Instagram

Publicado 28/12/2022 17:22

Ah, o verão... Muitos famosos estão aproveitando o fim de ano para colocarem o bronzeado em dia. Este é o cado de Lore Improta. Tanto que, nesta quarta-feira (28), a dançarina compartilhou com seus seguidores do Instagram uma sequência de fotos mostrando um pouquinho de como andam suas férias na Bahia.

fotogaleria

Nas imagens, Lore, atualmente com 29 anos, aparece usando um biquíni preto que evidencia seu abdômen super sarado. "As férias que eu mereço e da maneira que eu mais amo! Quem tá acompanhando aí nos stories? Gratidão, Deus", escreveu a mãe de Liz, de um ano, na legenda. Até Léo Santana, marido da artista deixou seu elogio para a esposa nos comentários. "Eta, Lorena", reagiu o cantor, com emoji de apaixonado.

Os seguidores da musa não economizaram nos elogios, claro. "Chora na lad natural da mami", brincou uma amiga da influenciadora em alusão à lipoaspiração queridinha das celebridades. "Mulher, que barriga é essa", elogiou uma outra seguidora. Lore está passando o fim de ano na Bahia ao lado do marido e da filha.