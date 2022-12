Juliette - Reprodução do Instagram

JulietteReprodução do Instagram

Publicado 28/12/2022 16:20 | Atualizado 28/12/2022 16:21

Ela é o momento! Juliette deixou seus fãs e seguidores do Instgaram babando ao compartilhar uma série de fotos em que aparece de biquíni em meio as praia paradisíacas de João Pessoa, na Paraíba. Nas images, a cantora e campeã do "Big Brother Brasil 20", da Globo, posou com uma peça fio-dental, nas cores verde, vermelho e amarelo. De quebra, a musa ainda mostrou a marquinha que conquistou com o bronzeado.

"Na nossa Porta do Sol", escreveu a ex-BBB, de 33 anos, na legenda que lhe rendeu diversos elogios. A sequência de fotos publicada pela artista agradou aos fãs, que não pouparam elogios para a paraibana. "Musa do verão, linda", comentou uma seguidora de Juliette. "Aproveita muito. Está maravilhosa", disse outra. "Essa mulher é perfeita", concordou mais uma.

Vale destacar que Juliette pretende lançar seu segundo registro musical de estúdio em 2023. Em um Space realizado no Twitter, a cantora revelou mais detalhes a respeito de seu aguardado novo projeto. Um deles foi que o material será entregue no primeiro semestre do próximo ano.

Além de dar aos cactos uma previsão de quando poderão ouvir as novas músicas, a artista contou que já escolheu cinco que com certeza irão entrar na tracklist final. Recentemente, ela aida abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram, e, na ocasião, revelou que ainda não decretou se o projeto se tratará de um outro EP, assim como seu primeiro registro, ou de seu primeiro álbum de estúdio. Vem aí!