Luan Santana - Divulgação / TV Globo

Luan SantanaDivulgação / TV Globo

Publicado 28/12/2022 18:01 | Atualizado 28/12/2022 18:08

Ele não para! Após um ano espetacular em sua carreira musical, Luan Santana já separou sua listinha de planos para 2023. É isso mesmo. Tanto que, nesta quarta-feira (28), o astro, de 31 anos, foi às redes sociais para compartilhar com os fãs suas metas grandiosas para o próximo período. Entre os desejos do cantor estão: um novo DVD, apresentações em festivais, parcerias, e a tão aguardada carreira internacional.



Em um post do Instagram, Luan mostrou sua listinha de metas e planos. Animado ele afirmou na legenda: "2023 me aguarde" Na promissora lista, que inclui ainda nova turnê, lançamento de "Solteirou", ele ainda destaca seu aniversário num navio e feat com um artista misterioso, o qual riscou o nome. Quem será?!



Apesar de já estar de olho em tudo de novo que pode conquistar em 2023, os últimos 12 meses foram de colheita para o cantor de "CORAÇÃO CIGANO". Só em 2022, o artista arrastou multidões em seus shows pelo Brasil e em cidades de cidades de Portugal com a turnê "LUAN CITY".



A excursão contou com mais de 100 apresentações. Mais recentemente, na última segunda-feira (26), foi ao ar um especial de fim de ano do artista na Globo, em celebração aos seus 15 anos de carreira. O projeto, ambientado no universo cenográfico de "LUAN CITY", foi batizado de "Som Brasil: 15 anos de Luan".