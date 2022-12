Pedro Scooby - Reprodução do Instagram

Pedro ScoobyReprodução do Instagram

Publicado 28/12/2022 20:45 | Atualizado 28/12/2022 20:51

Notícia boa! Pedro Scooby usou as redes sociais para atualizar seus seguidores sobre o estado de saúde de sua filha caçula, a pequena Aurora, que nasceu nesta terça-feira (27), e precisou passar por duas cirurgias. A menina, que é fruto do atual casamento do surfista com a modelo Cintia Dicker, teve uma boa melhora.

"Passando aqui para agradecer todas as orações e carinho. A Aurora melhorou muito. A gente está muito feliz. Se Deus quiser, ela vai conseguir sair de lá logo mais", disse o atleta, animado, em um vídeo em seus Stories do Instgaram.

Scooby, que também é pai de Dom, Bem e Liz, de seu antigo casamento com a atriz Luana Piovani, contou que está em casa cuidado das crianças, enquanto a modelo segue no hospital ao lado de sua mãe e filha. "Vim aqui em casa agora e a Cintia ficou com a mãe dela. Vim aqui em casa ficar com as crianças um pouco e fazer umas comprinhas com elas. É isso, mais tarde estou lá de novo", avisou.



Na terça-feira, Pedro deu detalhes do pós-parto da quarta filha dele, a primeira com Cintia Dicker. "A Aurora passou por uma cirurgia ontem, quando nasceu, e hoje passou por outra. Por mais que eu continue sendo um cara positivo, é um momento mais delicado na minha vida", pontuou Pedro.