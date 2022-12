Jade Picon - Fabricio Pioyani / AgNews

Jade PiconFabricio Pioyani / AgNews

Publicado 28/12/2022 19:30 | Atualizado 28/12/2022 19:32

Jade Picon aderiu de vez ao life style carioca e se tornou figurinha fácil por entre as praias do Rio. Tanto que, nesta quarta-feira (28), a atriz e influenciadora digital aproveitou o dia de forte calor na cidade para dar um mergulho e relaxar na orla da praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste.

Aos 21 anos, que interpreta a personagem Chiara, de "Travessia", novela das 21h da Globo, estava com um biquíni fio-dental com estampa animal print de zebra e, mais uma vez, exibiu um corpo escultural. Acompanhada por uma amiga, Jade deu um mergulho no mar e depois se protegeu com uma toalha e um boné.



Como uma boa influenciadora, a estrela e ex-BBB ainda aproveitou o passeio para fazer muitas fotos em seu celular. O abdomem sarado da musa ficou em evidência nas imagens feitas por um paparazzi.