Pedro Scooby atualiza sobre estado de saúde da filha caçula: 'Melhorou muito'

Aurora, que é fruto do casamento do surfista com a modelo Cintia Dicker, nasceu na última terça-feira (27) e precisou passar por duas cirurgias

Publicado 28/12/2022 20:45 | Atualizado há 3 horas