Regina Casé comemora aniversário de Letícia ColinReprodução / Instagram

Publicado 30/12/2022 12:23

Rio - Regina Casé, de 68 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para comemorar o aniversário de Letícia Colin, a atriz que interpreta Vanessa, filha de sua personagem, Zoé, na novela "Todas as Flores", do Globoplay. No Instagram, a veterana não poupou elogios à colega de trabalho, que completou 33 anos de idade.

"Hoje é dia da minha malvada favorita! Esse furacão que entrou na minha vida e não deixo sair mais! Intensidade total, entrega total, talento total, amor total! Amo todas as nossas cenas juntas", iniciou Casé na legenda de uma foto onde aparece brincando de "mostrar as garras" ao lado da aniversariante.

"Em cena, na vida, filhos, maridos, amigos, perrengues, elogios, sucessos, maldades, choros, risos. Vivemos tudo isso juntas, agarradas e lindamente! Que sorte ter uma parceira danada como você nessa odisseia! Para você todo amor! Nós duas juntas deu certo demais, né, gente?!", concluiu a artista.