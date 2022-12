Pedro Scooby fala sobre mudanças na rotina após parto de Cintia Dicker - Reprodução / Instagram

Pedro Scooby fala sobre mudanças na rotina após parto de Cintia DickerReprodução / Instagram

Publicado 30/12/2022 09:57

Rio - Pedro Scooby usou as redes sociais, na madrugada desta sexta-feira, para falar sobre a rotina intensa após o nascimento de sua filha, Aurora, fruto do relacionamento com Cintia Dicker. No Instagram, o surfista apareceu ao lado da esposa, no quarto da maternidade, e contou como tem dividido o tempo para ficar com ela, a bebê e cuidar dos filhos Dom, de 10 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 7, de seu antigo casamento com Luana Piovani.

"Mais uma noite aqui com a patroa. Essa carinha está mais feliz. Acabamos de ver a Aurora", iniciou ele, referindo-se à garotinha, que enfrentou duas cirurgias ao nascer.

"Eu estou me virando. Saio daqui no horário do almoço, fico com as crianças, brinco, levei pro circo hoje, pro skate. E volto pra cá e janto aqui. Hoje consegui até tomar banho. Tomar banho virou artigo de luxo", brincou Pedro Scooby. "Coisa linda", elogiou Cintia ao ouvir as tarefas desempenhadas pelo marido.