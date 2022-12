Renata Dominguez abre álbum de fotos do parto de Giulia, sua primeira filha - Reprodução do Instagram/ Katia Rodrigues Fotografia

Publicado 30/12/2022 08:05 | Atualizado 30/12/2022 09:18

Rio - Renata Domínguez está radiante com o nascimento da primeira filha, Giulia. A atriz de 42 anos compartilhou com os fãs, através do Instagram, na madrugada desta sexta-feira, fotos do parto e mostrou o rostinho da bebê, que é fruto de seu relacionamento com o empresário Leandro Gleria. A pequena veio ao mundo, na noite desta quarta-feira, pesando 2,630 kg e medindo 46,5 cm.