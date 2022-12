Sem maquiagem, Marina Ruy Barbosa embarca em aeroporto do Rio

Rio - Marina Ruy Barbosa, de 27 anos, embarcou no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, na noite desta quinta-feira. Sem maquiagem e usando máscara de proteção facial, a atriz apostou em um look confortável e estiloso para a viagem: calça jeans, camisa listrada e mocassim. Ao perceber que estava sendo fotografada, a ruiva esbanjou simpatia e posou para o paparazzo.

Recentemente, Marina rebateu as críticas sobre jantar pré-Natal em sua casa, através do Twitter. Os internautas acusaram a atriz de ser esnobe após ela publicar algumas fotos da ocasião com a legenda: "Real life! Recebendo meus pais em casa para um jantar pré-natal!". A artista, então, se explicou: "O Real life é pois se você olhar no meu instagram 95% das minhas fotos são de trabalho, publicidade… porque apenas por eu mostrar algo que organizei para a minha família, que diversas vezes não consegui estar com eles… acontece esse tipo de coisa".

Relatar erro