Pedro Figueiredo recebe a Medalha Tiradentes na Alerj e ganha beijo do marido, Erick Rianelli

O jornalista foi homenageado com a maior comenda do estado do Rio de Janeiro e agradeceu o destaque ao jornalismo e à comunidade LGBTQIA+

Publicado 23/12/2022 19:14 | Atualizado há 5 horas