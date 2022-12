Gisele Bündchen curte férias com os filhos no Sul do Brasil - Reprodução/Instagram

Publicado 23/12/2022 17:19 | Atualizado 23/12/2022 18:43

Rio - Gisele Bündchen está aproveitando as férias no Brasil, quase dois meses depois do anúnico oficial de sua separação do jogador de futebol americano, Tom Brady. A modelo escolheu seu estado de origem, Rio Grande do Sul, para passar o Natal, e reservou nada menos que um hotel inteiro em Gramado para hospedar a família e curtir de forma íntima.

A informaçãofoi confirmada ao "g1" pelopresidente do Sindicato da Hotelaria, Restaurantes, Bares, Parques, Museus e Similares da Região das Hortênsias (Sindtur), Claudio Souza.

Ainda de acordo com o presidente do Sindtur, o grupo que acompanha Gisele seria formado por 15 pessoas, incluindo os filhos, Vivian e Benjamin, além dos pais e a irmã. O hotel reservado seria o La Hacienda, um dos mais bem avaliados da região, com diárias que custam a partir de R$ 2 mil.

paulabelooficial via Instagram Stories pic.twitter.com/er0NMKmIVn — Gisele Bündchen Daily (@giseledaily) December 23, 2022

Discreta quanto a vida pessoal, a última publicação da modelo em suas redes sociais é uma sequência de fotos na Praia Brava Norte, em Santa Catarina. "Recarregando as energias com meus pequenos no país do meu coração", escreveu na legenda.