Tom Brady volta a projetar aposentadoria na NFLFoto: Mike Ehrmann/AFP

Publicado 20/12/2022 16:16 | Atualizado 20/12/2022 16:16

Rio - Tom Brady falou um pouco sobre como será a experiência de passar o Natal sozinho após se separar de Gisele Bündchen em outubro. Em entrevista ao podcast "SiriusXM, Let's Go!", o jogador de futebol americano abriu o coração sobre o assunto.

"Será uma nova experiência que nunca tive antes, com a qual terei que aprender a lidar", afirmou Brady. O atleta passará o fim de semana de Natal em um quarto de hotel antes de um jogo que acontecerá em 25 de dezembro, no Arizona, nos Estados Unidos.



"Então você acabou de fazer uma pergunta sobre, 'O que você aprendeu com esta temporada de futebol?' Vou aprender a lidar com o Natal. Mesmo em um hotel", disse Brady ao apresentador. "Vou ter que aprender a lidar com o Natal, e a noite de Natal, e ainda sair por aí e ser um profissional e depois esperar para comemorar o Natal com meus filhos no dia seguinte", concluiu.



Gisele Bundchen e Tom Brady foram casados por 13 anos e são pais de dois filhos: Benjamin, de 13 anos, e Vivian, de 10. O jogador também é pai de Jack, de 15, fruto do seu relacionamento com a atriz Bridget Moynahan.