Diogo Nogueira e Paolla Oliveira protagonizam campanha de moda íntimaReprodução Internet

Publicado 20/12/2022 13:46 | Atualizado 20/12/2022 13:47

Rio - Paolla Oliveira e Diogo Nogueira são as estrelas da campanha publicitária de uma marca de moda íntima e fizeram a temperatura subir em vídeo publicado no Instagram, nesta terça-feira. Nas imagens, o casal mais badalado do momento troca beijos e carinhos em roupas íntimas.

"Final de ano é bom demais, né? É momento de distribuir amor, carinho e presentes especiais pra quem amamos. Mas claro, só não pode esquecer de se presentear com aquele mimo quem a gente tanto gosta", escreveu Paolla na legenda do vídeo.

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira estão juntos desde julho de 2021. Recentemente, a atriz desabafou nas redes sociais sobre os rumores de que eles teriam terminado o relacionamento. "Que pena que a felicidade de um relacionamento pra muita gente é baseada na quantidade de posts e na presença on-line. Que maravilha que pra gente não é", afirmou.