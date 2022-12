Hugo Bonemer - Reprodução Internet

Hugo BonemerReprodução Internet

Publicado 20/12/2022 16:54 | Atualizado 20/12/2022 17:44

Rio - Primo de William Bonner, Hugo Bonemer publicou um vídeo, na última segunda-feira (20), em seu Tiktok que chamou a atenção dos seus seguidores. O ator avisou para a Internet que está em busca de um namorado com uma característica bem específica. Fazendo um apelo pela higiene íntima, Hugo alertou que só aceita alguém que lave adequadamente e mantenha a área limpa sempre.

Em tom de humor, o artista de 35 anos comentou hábitos de limpeza errados que foram normalizados ao longo dos anos: "Oi! Eu sou o Hugo e eu procuro um namorado que lave o p*nto. Parece óbvio, mas olha pra mim! Deixar a água cair em cima, não é lavar, tá? Depois de m*jar, espera sair a gotinha e passa um papel pelo menos, senão seu pir* vai ficar com cheiro de banheiro químico", começou.

Hugo continuou: "Acredita, você já se acostumou mas dá pra sentir o cheiro só de estar do teu lado. Quando você coça, o cheiro fica na sua mão, as pessoa não falam e já se acostumaram. Mas se você não faz isso, você tem cheiro de banheiro químico, tá? Me siga pra mais dicas". Na legenda do vídeo, escreveu: "vocês resolvem com querosene ou aguarrás?", e recebeu muitos comentários concordando.

Fãs e seguidores entraram na brincadeira e deixaram mensagens do tipo: "Já terminei um namoro por causa disso. Concordo com você", "Eu também procuro!", "Nossa sim vou postar no Whatsapp como indireta hahhaahaha" e "Achei que era só eu que pensava assim"